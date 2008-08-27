Луческу не дасть сьогодні Шахтарю розслабитися

Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ сподівається, що погана гра його команди в Чемпіонаті України не вплине на якість гри в Загребі проти місцевого «Динамо» за вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів УЕФА.

Про це М.ЛУЧЕСКУ сказав на передматчевій прес-конференції в Загребі, повідомили УНІАН в прес-службі «Шахтаря».

«Я вірю в потенціал наших гравців. Сподіваюся, що результати в чемпіонаті жодною мірою не вплинуть на гру», - зазначив тренер.

За його словами, в української команди «є перевага в рахунку після першої зустрічі в Донецьку (домашній матч «Шахтар» виграв з рахунком 2:0 - УНІАН). «Але всім відомо, що в таких поєдинках, коли спочатку грається матч вдома, а потім на виїзді, все може статися. Для того, щоб домогтися позитивного результату, треба вийти на поле мотивованими мінімум на 100 відсотків», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він висловив співчуття, що за «Шахтар» не зможуть зіграти через травму румун Разван РАЦ, а також бразилець ІЛСІНЬЙО, який виступав за збірну своєї країни на Олімпіаді в Пекіні, тоді як за «Динамо» на поле вийдуть гравці БУТІНА, БІШЧАН і БАЛАБАН, які відновилися. «Їхня присутність на полі неодмінно додасть упевненості команді господарів», - припустив М.ЛУЧЕСКУ.

«Шкода, що ми не перемогли з більшим рахунком у Донецьку. Це дає можливість хорватам вірити в успішний результат матчу», - поскаржився тренер «Шахтаря», зазначивши, що в сьогоднішньому матчі його команді не «можна розслаблятися».