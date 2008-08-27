Суркіс: вірю в тренера, гравців, а все одно тривожно...

Президент київського Динамо вельми обережно оцінює шанси своєї команди на вихід до групового етапу Ліги чемпіонів – як 60 на 40, навіть після перемоги з великим рахунком у Москві.

"Вірю в тренера, в гравців, а все одно тривожно", – ділиться Ігор Суркіс. В інтерв`ю президент запевнив, що у Спартака залишається шанс, але навіть у разі нищівної поразки головний тренер біло-блакитних Юрій Сьомін залишиться на своєму посту.

І.Суркіс вважає, що навіть "розбалансованого і передбачуваного" Спартака варто побоюватися: "...я вихований на протистоянні Динамо і Спартака в союзних чемпіонатах. Для мене ця вивіска означає дуже багато. Ви б знали, як ми готували команду до Спартака! Після жеребкування я особисто спілкувався з командою, до легіонерів спробував достукатися".

Президент клубу був гранично відвертий: "Балканцям нашим пояснював: хлопці, це буде крутіше за ваше улюблене дербі Партизан – Црвена Звезда. Здається, до всіх дійшло: програвати просто не можна. Не буду приховувати, фінансова мотивація на передчемпіонський раунд також була висока. Це ж Ліга чемпіонів..."

Football.ua