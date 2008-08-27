Павлюченко не допоможе Спартаку в Києві

Учора ввечері форвард московського "Спартака" і збірної Росії Роман Павлюченко не взяв участь в тренуванні своєї команди і терміново вилетів з Києва до Москви. За словами спартаківського керівництва, для узгодження особистого контракту з "Тоттенхемом".

Сам Павлюченко, вже прилетівши пізно увечері до Москви, відверто розповів про свої плани: «Можна майже зі стовідсотковою упевненістю стверджувати, що я перейду в "Тоттенхем". Думав над пропозицією лондонського клубу дуже довго і остаточне рішення прийняв тільки сьогодні - вже в Києві».

За словами футболіста, за кілька днів він вилітає до Лондона щоб поставити підпис під угодою, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Як відомо, сьогодні в Києві відбудеться матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським Динамо і московським Спартаком (перша гра завершилася з рахунком 4:1 на користь киян).

Початок матчу о 20:45.

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