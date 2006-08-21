У ”Борисполі” приземлиться ”Ліверпуль”

Знаменитий "Ліверпуль" прибуде до "Борисполя" у понеділок, 21 серпня, в 13:45. Вдень в розкладі англійців обід, відпочинок, відновлювальні процедури.

У вівторок, 22 серпня, на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбудеться у відповідь матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) і "Ліверпуль" (Англія).