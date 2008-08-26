До кожного фаната Спартака у Києві приставлять міліціонера?

Напередодні гри між футбольними клубами «Динамо» (Київ) та «Спартак» (Москва) міліція закликає вболівальників бути толерантними і гостинними.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України.

У ДГЗ нагадали, що завтра, 27 серпня, у Києві в рамках відбіркового турніру Ліги чемпіонів УЄФА о 20.45 у центрі української столиці на стадіоні “Динамо” ім.Валерія Лобановського відбудеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ, Україна) – «Спартак» (Москва, Росія). За попередніми даними, до столиці України прибудуть близько 4-5 тисяч російських футбольних уболівальників.

До охорони громадського порядку в цей день залучатимуться до 5 тисяч працівників міліції.

Буде здійснено ряд правоохоронних заходів щодо попередження можливих порушень громадського порядку та недопущення провокацій під час перебування російських уболівальників у Києві. Зокрема, столичний главк міліції створює оперативний штаб, що координуватиме дії правоохоронців в залежності від оперативної ситуації та забезпечуватиме взаємодію з іншими правоохоронними органами. Державтоінспекція здійснюватиме супровід автобусів та міліція на залізничному транспорті - потягів, на яких російські фани прибудуть до Києва. Також буде посилено охоронні заходи в метрополітені, інших місцях ймовірного масового перебування вболівальників.

До всіх, хто порушуватиме громадський порядок, перебуватиме в нетверезому стані, будуть вживатися жорсткі санкції згідно з українським законодавством. Втім, запевняють в МВС, вжиті міліцією заходи жодним чином не перешкоджатимуть звичному ритму життя киян.

«МВС України сподівається, що футбольний матч між командами «Динамо» (Київ, Україна) – «Спартак» (Москва, Росія) подарує справжню насолоду всім шанувальникам шкіряного м‘яча, а гідна поведінка вболівальників обох клубів сприятиме по-спортивному святковій атмосфері до стадіоні», - зазначається у повідомленні.