Сьогодні до Києва прилітає знаменитий ”Ліверпуль”

Знаменитий "Ліверпуль" прибуде до "Борисполя" у понеділок, 21 серпня, в 13:45. Вдень в розкладі англійців обід, відпочинок, відновлювальні процедури.

З журналістами головний тренер команди Рафа Бенітес зустрінеться в 16:15 в конференц-залі столичного готелю "Радіссон САС". Прес-конференція головного тренера "Маккабі" відбудеться у понеділок, 21 серпня, в 17:15 в конференц-залі стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. О 20:00 англійський суперклуб проведе тренування на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

У вівторок, 22 серпня, на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбудеться у відповідь матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) і "Ліверпуль" (Англія).

"Корреспондент" за матеріалами ФК "Динамо" Київ