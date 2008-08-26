Міліція готується до матчу Динамо-Спартак

У київському главку міліції створено оперативний штаб для координації сил і засобів з охорони громадського порядку під час футбольного матчу “Спартак”(Москва) - “Динамо”(Київ), що розпочнеться завтра, 27 серпня, о 20.45 у центрі української столиці на стадіоні “Динамо” ім.Валерія Лобановського.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві.

За інформацією ЦГЗ, охорону правопорядку здійснюватимуть близько п’яти тисяч співробітників органів внутрішніх справ, у тому числі 1300 бійців внутрішніх військ МВС та 700 осіб резерву.

Очікується, що до Києва з Росії прибуде близько п’яти тисяч уболівальників “Спартака”. Разом з тим, відповідно до квоти, для них на стадіоні надається 850 місць у 25-му та 26-му секторах. Водночас на прохання керівників фанів “Спартака” в Київській міськдержадміністрації вирішується питання щодо встановлення для решти уболівальників клубу плазмового екрану біля арки “Дружби народів”.

Як зазначили в ЦГЗ, керівництво столичної міліції поставило перед підлеглими завдання толерантно ставитися до уболівальників, але жорстко попереджати будь-які можливі протиправні дії.

Також під посилену охорону на час матчу будуть взяті будівлі органів влади, залізничні станції Києва та станції метрополітену, місця дислокації автобусів та іншого транспорту уболівальників “Спартака”.