Михайличенко назвав склад збірної на відбіркові ігри ЧС-2010

У вівторок, 26 серпня, головний тренер збірної України Олексій Михайличенко оприлюднив список з 23-х футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбіркового турніру ЧС-2010 проти команд Білорусі (6 вересня, Львів, стадіон «Україна», початок − о 20.00) і Казахстану (10 вересня, Алмати, Центральний стадіон, початок − о 19.00 за київським часом). Про це повідомляє сайт Федерації Футболу України.

У порівнянні з переліком гравців, які були викликані на матч з поляками, в стані українців відбулася лише одна заміна. Замість травмованого голкіпера «Дніпра» В’ячеслава Кернозенка запрошення отримав воротар донецького «Шахтаря» Рустам Худжамов.

Склад збірної України

Голкіпери: Андрій П’ятов і Рустам Худжамов (обидва − «Шахтар»), Олександр Шовковський («Динамо»).

Захисники: В’ячеслав Шевчук, Дмитро Чигринський і Олександр Кучер (усі − «Шахтар»), Тарас Михалик і Андрій Несмачний (обидва − «Динамо»), Григорій Ярмаш («Ворскла»), Віталій Мандзюк («Арсенал»), Андрій Русол («Дніпро»).

Півзахисники: Максим Калиниченко і Сергій Назаренко («Дніпро»), Денис Голайдо («Таврія»), Олексій Гай («Шахтар»), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Євген Левченко («Гронінген», Нідерланди), Сергій Кравченко («Ворскла»).

Нападники: Андрій Воронін («Ліверпуль», Англія), Андрій Шевченко («Мілан», Італія), Володимир Гоменюк («Таврія»), Євген Селезньов («Шахтар») і Артем Мілевський («Динамо»).