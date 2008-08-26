Спартак узяв курс на Київ

Московська команда вирушає до столиці України.

У складі Спартака, який сьогодні вилітає до Києва, - 20 гравців. У Москві залишаться захисник Штранцль, у якого ангіна, і нападаючий Веллітон, який відновлюється після операції на пахових кільцях, інформує Спорт-Експрес.

Увечері москвичі на стадіоні Динамо імені Лобановського проведуть тренування, 15 хвилин якого будуть відкритими для преси. Перед її початком відбудеться прес-конференція в.о. головного тренера Спартака Ігоря Ледяхова, повідомляє Football.ua Як відомо, 27 серпня у Києві на стадіоні "Динамо" ім.Валерія Лобановського відбудеться матч у відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським Динамо і московським Спартаком (перша гра завершилась з рахунком 4:1 на користь киян).

Початок матчу о 20:45.

Пряма трансляція - телеканал "Інтер"