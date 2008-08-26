Шевченко попрощався з уболівальниками "Челсі"
05:20, 26 серпня 2008Спорт
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Сьогодні - підписання контракту в Мілані
Форвард збірної України Андрій Шевченко, який 26 серпня офіційно оформить перехід з "Челсі" до "Мілана", попрощався з уболівальниками англійського клубу. Шевченко подякував шанувальникам "Челсі", зазначивши, що вони підтримували його впродовж тих двох років, коли він виступав за лондонську команду, повідомляє AFP.
У понеділок український нападаючий пройшов в "Мілані" медичне обстеження. Віце-президент італійського клубу Адріано Галліані заявив в інтерв`ю офіційному сайтові команди, що контракт з Шевченком буде підписаний 26 серпня.
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