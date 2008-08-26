Закінчився 2-й тур англійської Прем'єр-ліги

Зіграно останній матч у 2-му турі англійської Прем`єр-ліги

Портсмут - МЮ 0:1 (Флетчер 31)

Нагадаймо, що вчора були зіграні матчі:

Віган - Челсі 0:1 (Деку 4)

Манчестер Сіті - Вест Хем 3:0 (Старрідж 65, Елано 70, 76)

... а позавчора:

Блекберн - Халл Сіті 1:1 (Робертс 38 - Гарсіа 39)

Ліверпуль - Міддлсбро 2:1 (Погатец 86 автогол, Джеррард 90 - Мідо 69)

Ньюкасл - Болтон 1:0 (Оуен 71)

Стик Сіті - Астон Вілла 3:2 (Лоуренс 30 пен., Фаллер 80, Сідібе 90 – Кер`ю 62, Лорсен 83)

Тоттенхем - Сандерленд 1:2 (Дженас 73 - Річардсон 55, Сіссе 82)

Вест Бромвич - Евертон 1:2 (Беднар 89 пен. - Осман 65, Якубу 76)

Фулхем - Арсенал 1:0 (Хангеленд 20)

За два тури не втратили очок тільки Ліверпуль і Челсі, не набрали - Тоттенхем, Бромвич, Віган і Портсмут. Решта 14 склали рівну групу (чотири команди - по 4 очки і десять - по 3).