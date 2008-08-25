Найкращим боксером Олімпійських Ігор-2008 назвали українця
16:30, 25 серпня 2008Спорт
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Кубок Вала Баркера започаткований у 1934 р.
Олімпійський чемпіон Ігор XXIX Олімпіади Василь ЛОМАЧЕНКО (вагова категорія до 57 кг) отримав Кубок Вала Баркера як кращий боксер турніру.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, це справжнє визнання вітчизняної школи боксу, адже вперше наш боксер удостоївся такого високого визнання.
Кубок Вала Баркера започаткований у 1934 році на честь видатного боксера Великої Британії, президента Міжнародної асоціації любительського боксу. Сам Кубок виготовлений у вигляді півметрової срібної чаші з литою фігуркою боксера на кришці. Розігрується на Олімпійських іграх і вручається найбільш технічному боксеру турніру.
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