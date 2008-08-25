Найкращим боксером Олімпійських Ігор-2008 назвали українця

Олімпійський чемпіон Ігор XXIX Олімпіади Василь ЛОМАЧЕНКО (вагова категорія до 57 кг) отримав Кубок Вала Баркера як кращий боксер турніру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, це справжнє визнання вітчизняної школи боксу, адже вперше наш боксер удостоївся такого високого визнання.

Кубок Вала Баркера започаткований у 1934 році на честь видатного боксера Великої Британії, президента Міжнародної асоціації любительського боксу. Сам Кубок виготовлений у вигляді півметрової срібної чаші з литою фігуркою боксера на кришці. Розігрується на Олімпійських іграх і вручається найбільш технічному боксеру турніру.