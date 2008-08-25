Тимошенко пообіцяла олімпійцям, що вони будуть такі ж відомі, як сало

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Олімпійську збірну України з поверненням на Батьківщину після успішного виступу на Олімпіаді в Пекіні.

“Від усього серця вітаю вас з поверненням на Батьківщину та з блискучим, супервдалим виступом на Олімпійських іграх у Пекіні. Здається, вперше за всі роки незалежності збірна України зібрала такий врожай нагород, причому навіть у тих видах спорту, в яких успіху від нас ніхто не очікував”, йдеться у вітанні глави уряду, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, справжній подвиг жіночої збірної з фехтування, спортивний героїзм та майстерність Ганни БЕЗСОНОВОЇ, прекрасна перемога Василя ЛОМАЧЕНКА та Інни ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКОЇ, всі успіхи олімпійців - це те, чого так потребує сьогодні Україна. “Я вдячна вам за те, що ви показали усьому світові: Україна - сильна держава”, - підкреслила прем’єр.

Вона відзначила, що олімпійці сьогодні роблять для ствердження України у світі більше, ніж всі політики разом узяті.

“Я знаю, що зі спортом у нашій державі далеко не все гаразд. Я усвідомлюю, що деякі ваші перемоги сталися всупереч, а не завдяки державній підтримці. Так сьогодні, на жаль, ще є, але я обіцяю, що докладу всіх зусиль для того, щоб український спорт, українські перемоги стали також відомі світові, як смак української кухні чи врода українських жінок”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“В Давній Греції на час проведення Олімпіад припинялися всі війни. Я хочу, щоб і ваш успіх надихнув український політикум, все суспільство на примирення та припинення конфліктів. Ще раз вітаю вас. Країна пишається вами”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.