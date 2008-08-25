Воротар "Рапіда" оглух від кинутої на поле петарди

Голкіпер віденського футбольного клубу "Рапід" німець Георг Кох оглух від петарди, кинутої на поле під час дербі з "Аустрією" 24 серпня. Матч закінчився перемогою "Рапіда" з рахунком 3:0. На 11-ій хвилині матчу перед Кохом вибухнула петарда і воротар, який одержав травму, був замінений. Про це повідомляє AFP.

За словами лікаря "Рапіда" Бенно Зіфко, голкіпер перестав чути правим вухом. Лікар не виключив, що Кох оглух назавжди.

Президент австрійської футбольної бундесліги Георг Пангль заявив, що обидва клуби будуть оштрафовані. "Аустрія" - за поведінку уболівальників, "Рапід" - за недостатню безпеку на стадіоні.

Лента.ру