Володимир Кличко отримав ще один виклик

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) білорус Сергій Ляхович надіслав відкритий лист чемпіонові світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) українцеві Володимиру Кличко з проханням викликати його на бій.

Володимир планує провести свій бій 11 листопада, і серед кандидатів поки фігурують два боксери - американець Шеннон Бріггз і уродженець СРСР, громадянин США Олег Маскаєв. Ляхович цією ситуацією явно незадоволений.

"Раніше ви викликали американця Леймона Брюстера, коли той лежав на лікарняному ліжку. Зараз викликаєте Маскаєва, який щойно провів 12-раундовий бію і потребує відпочинку, - йдеться, зокрема, в листі. - Чи робить це вас хоробрим? Мій промоутер Дон Кінг дзвонив вашому менеджерові Шеллі Фінкелу три тижні тому з пропозицією організувати бій, але той відповів - не зараз, можливо, пізніше. А що зміниться за цей час? Я вірю, що наш поєдинок зможе виявити найсильнішого боксера світу. Ви так хотіли боксувати зі мною минулого року (Ляхович отримав пропозицію зустрітися з Кличко в Німеччині, але згодом відмовився через візові проблеми), що трапилося зараз? Ви радієте, що той бій скасували, побачивши, що я зробив з Брюстером (Ляхович виграв у американця за очками і позбавив його титулу чемпіона світу WBО), чи ви шукаєте легких шляхів для того, щоб залишитися чемпіоном світу?"

За деякими даними, команда Кличко не надто хоче зв`язуватися зі скандально відомим промоутером Кінгом, якому належать права на Ляховича і чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) росіянина Миколу Валуєва. Фінкел заявив, що наступного тижня назве ім`я суперника Кличко.

За матеріалами NEWSru