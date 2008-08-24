Челсі здав Шеву в оренду

Англійський футбольний клуб "Челсі" досяг домовленості з "Міланом" про повернення нападаючого Андрія Шевченка до італійського клубу.

Передбачається, що український футболіст прибуде до Мілана вже в неділю, у понеділок пройде медогляд і підпише контракт. Віце-президент "Мілана" Адріано Галліані нагадав, що клубу вдалося повернути гравця, який забив за команду більше голів, ніж будь-хто інший за останні 50 років.

Сам Шевченко заявив: "Для мене це ніби виграти Лігу чемпіонів. Були складнощі, але тепер, коли все вирішилося, я щасливий", цитує його Лента.ру.

Вчора і офіційний сайт Челсі, і Адріано Галліані заявили, що не мають наміру розголошувати інформацію про деталі переходу, нагадує football.ua. Проте, за повідомленнями італійських ЗМІ, умови угоди не так вже й конфіденційні. Corriere dello Sport пише, що Шева приїхав до Мілана в річну оренду, а Мілан має право викупити його контракт після закінчення сезону. Саме право, адже спочатку представники Челсі наполягали на обов`язковому придбанні італійською стороною українського нападаючого наступного літа.

Можна констатувати, що Роман Абрамович все-таки пішов на поступки Сільвіо Берлусконі.