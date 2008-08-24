Церемонія закриття Олімпіади розпочалася в Пекіні

Церемонія закриття ХХIХ літніх Олімпійських Ігор розпочалася о 15.00 за київським часом на стадіоні "Пташине гніздо" в Пекіні - головній спортивній арені Ігор-2008.

Гала-вистава триватиме близько двох годин. В урочистій церемонії візьмуть участь близько 7 тисяч чоловік, що удвічі менше, ніж на церемонії відкриття Олімпіади-2008, що відбулася 8 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Україна на Олімпіаді завоювала 27 нагород: 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових, і зайняла 11-е місце в загальному заліку.

На перше місце прогнозовано вийшов Китай (золото – 51, срібло – 21, бронза – 28, всього 100 медалей), на другому – США (золото - 36, срібло - 38, бронза – 36, всього 110 нагород), на третьому – Росія (23, 21 і 28 відповідно, 72 медалі).