Україна втратила 10-е місце Олімпіади в останню мить

Чоловічим збірним Франції та Ісландії з гандболу випало завершити спортивну програму XXIX Олімпійських Ігор. У фіналі досвідчені французи обіграли з рахунком 28:23 команду Ісландії, вихід якої у фінал і без того був сюрпризом для фахівців. Для Ісландії це взагалі єдина медаль на Олімпіаді.

Бронзові медалі дісталися іспанцям. У матчі за третє місце вони перемогли хорватів 35:29.

Золото гандболістів стало для збірної Франції сьомим за Ігри. У медальному заліку французи, маючи більше срібних медалей - 16 - випередили Україну, у якої теж 7 золотих медалей, але тільки 5 срібних, і вийшли на десяте місце в неофіційному медальному заліку.

Україна - одинадцята. Ще прикріше голландцям, у яких порівну з Україною і золотих, і срібних медалей, але менше бронзи: 4 проти 15.