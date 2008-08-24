На Олімпіаді останні бої боксерів

*** Китайський боксер Шимін Цзоу, виступаючи у ваговій категорії до 48 кілограмів, став чемпіоном Олімпіади-2008. У фінальному поєдинку він узяв гору над монголом Средамбою Пуревдорджем, який одержав травму. Бронзові нагороди в цій ваговій категорії одержали ірландець Педді Барнс і кубинець Ямп`єр Джі Ернандес.

*** У ваговій категорії до 54 кілограмів олімпійське золото виграв монгол Бадар-Ууган Енхбат. У фінальному поєдинку він переміг по очках кубинця Янкеля Леон-Аларкона. Бронзовими призерами в цій категорії стали молдаванин В`ячеслав Гоян і мавританець Бруно Жулі.

*** Російський боксер Олексій Тіщенко, виступаючи у ваговій категорії до 60 кілограмів, став олімпійським чемпіоном. У фіналі Ігор-2008 Тищенко переміг по очках француза Дауда Соу. Бронзові медалі здобули вірменин Грачик Джавахян (шоста медаль у олімпійської збірної Вірменії, і всі – бронзові) та кубинець Йорденіс Угас.

*** У ваговій категорії до 69 кілограмів олімпійське золото виграв казахський боксер Бахит Сарсекбаєв, перемігши кубинця Карлоса Банто-Суареса. Бронзовими призерами в цій категорії стали кореєць Кім Джанджо і китаєць Сіламу Ханаті.

*** Китайський боксер Цзян Сяопін став чемпіоном Олімпіади у вазі до 81 кілограма. У фінальному бою він переміг ірландця Кенні Ігана. Бронза - у Еркебулана Шиналієва (Казахстан) і Тони Джеффріса (Великобританія).

*** Італійський боксер Роберто Каммарелле, виступаючи у ваговій категорії понад 91 кілограм, став чемпіоном Олімпіади-2008. У фіналі Каммарелле нокаутував в четвертому раунді китайця Цзян Цзилея – того самого, на бій з яким не зміг вийти через травму українець В`ячеслав Глазков. Бронзові нагороди в цій ваговій категорії завоювали Глазков і британець Девід Прайс.

З використанням матеріалів олімпійського проекту Ленты.ру