Угорські ватерполісти виграли золото Олімпіади-2008

У чоловічому фіналі олімпійського турніру з ватерполо перемогу отримали угорські спортсмени. Вони обіграли збірну США, якою дісталося срібло Ігор-2008, з рахунком 14:10, повідомляє Лента.ру. Бронзовими призерами пекінської Олімпіади стали сербські ватерполісти, які в матчі за третє місце здобули перемогу над збірною Чорногорії з рахунком 6:4.