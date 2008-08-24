Угорські ватерполісти виграли золото Олімпіади-2008
12:16, 24 серпня 2008Спорт
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Срібло і бронза - США й Сербія
У чоловічому фіналі олімпійського турніру з ватерполо перемогу отримали угорські спортсмени. Вони обіграли збірну США, якою дісталося срібло Ігор-2008, з рахунком 14:10, повідомляє Лента.ру. Бронзовими призерами пекінської Олімпіади стали сербські ватерполісти, які в матчі за третє місце здобули перемогу над збірною Чорногорії з рахунком 6:4.
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