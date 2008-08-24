Збірна США з баскетболу виграла Олімпіаду-2008

Чоловіча збірна США з баскетболу виграла золото Олімпійських ігор. У фіналі американці обіграли команду Іспанії з рахунком 117:107 (38:31, 31:30, 22:21, 26:25). У вирішальному матчі обидві команди продемонстрували високу точність кидків з далекої дистанції. Іспанці реалізували 8 з 17, а США - 13 з 28 триочкових кидків.

Третє місце в баскетбольному турнірі Олімпіади-2008 посіла Аргентина. У поєдинку за бронзу аргентинці взяли гору над збірною Литви з рахунком 87:75.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру