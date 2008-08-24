Олімпійський турнір з художньої гімнастики виграла Росія

За ними - Китай і Білорусія

Збірна Росії з художньої гімнастики здобула золоті медалі Олімпіади-2008 в командних вправах. Чемпіонками стали Олена Посєвіна, Дар`я Шкурихіна, Тетяна Горбунова, Наталія Зуєва, Ганна Гавриленко й Маргарита Алійчук. Друге місце посіла команда Китаю, а третє - Білорусії. Бали української команди - 31.100 - принесли їй восьме місце.

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