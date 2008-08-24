Останній день Олімпіади: розігруються 12 комплектів нагород

Починається 16-й день змагань

В останній день Олімпійських Ігор будуть розіграні 12 комплектів нагород: 1. Легка атлетика. Марафон. Чоловіки 2. Художня гімнастика. Групові змагання 3. Волейбол. Чоловіки. Бразилія - США, матч за 3-є місце Італія - Росія 4. Бокс. Вагова категорія до 48 кг. Цу Шимін (Китай) - Сердамба Пуревдорж (Монголія) 5. Бокс. Вагова категорія до 54 кг. Янкель Леон-Аларкон (Куба) - Бадар-Ууган Енкхбат (Монголія) 6. Бокс. Вагова категорія до 60 кг. Олексій Тищенко (Росія) - Дауда Соу (Франція) 7. Бокс. Вагова категорія до 69 кг. Бахтир Сарсекбаєв (Казахстан) - Карлос Банто-Суарес (Куба) 8. Бокс. Вагова категорія до 81 кг. Кенні Еган (Ірландія) - Цзян Сяопін (Китай) 9. Бокс. Вагова категорія понад 91 кг. Цзян Цзілей (Китай) - Роберто Каммарелле (Італія) 10. Ватерполо. Чоловіки. Угорщина - США, матч за 3-є місце Чорногорія - Сербія 11. Гандбол. Чоловіки. Франція - Ісландія, матч за 3-є місце Іспанія - Хорватія 12. Баскетбол. Чоловіки. Іспанія - США, матч за 3-є місце Литва - Аргентина

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