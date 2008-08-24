Останній день Олімпіади: розігруються 12 комплектів нагород

00:52, 24 серпня 2008
Спорт
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Починається 16-й день змагань

В останній день Олімпійських Ігор  будуть розіграні 12 комплектів нагород:

1. Легка атлетика. Марафон. Чоловіки

2. Художня гімнастика. Групові змагання

3. Волейбол. Чоловіки. Бразилія - США, матч за 3-є місце Італія - Росія

4. Бокс. Вагова категорія до 48 кг. Цу Шимін (Китай) - Сердамба Пуревдорж (Монголія)

5. Бокс. Вагова категорія до 54 кг. Янкель Леон-Аларкон (Куба) - Бадар-Ууган Енкхбат (Монголія)

6. Бокс. Вагова категорія до 60 кг. Олексій Тищенко (Росія) - Дауда Соу (Франція)

7. Бокс. Вагова категорія до 69 кг. Бахтир Сарсекбаєв (Казахстан) - Карлос Банто-Суарес (Куба)

8. Бокс. Вагова категорія до 81 кг. Кенні Еган (Ірландія) - Цзян Сяопін (Китай) 

9. Бокс. Вагова категорія понад 91 кг. Цзян Цзілей (Китай) - Роберто Каммарелле (Італія)

10. Ватерполо. Чоловіки. Угорщина - США, матч за 3-є місце Чорногорія - Сербія 

11. Гандбол. Чоловіки. Франція - Ісландія, матч за 3-є місце Іспанія - Хорватія 

12. Баскетбол. Чоловіки. Іспанія - США, матч за 3-є місце Литва - Аргентина

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