Президент МОК назвав причини успіху Китаю на Олімпіаді

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак Рогге заявив, що китайська збірна має перевагу над рештою команд, які виступають на Іграх у Пекіні, завдяки демографічному чинникові та економічному розвитку. Він також зауважив, що ще до початку змагань був упевнений в успішному виступі китайської збірної на домашній Олімпіаді, повідомляє AFP.

За словами Рогге, нація, чисельність якої перевищує мільярд осіб, має можливість вибирати олімпійців з великої кількості спортсменів. Крім того, Рогге зазначив, що розвиток економіки Китаю дозволяє владі здійснювати фінансування спортивних установ і розвивати олімпійський рух у країні.

Лента.ру