Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу

У моду ввійдуть далекі удари...

Закінчилися матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу. Карпати - Дніпро 0:0 Кривбас - ФК Харків 1:1 (Бартулович 8 - Батиста 48) Ворскла - Шахтар 1:0 (Кравченко 4) Чорноморець - Зоря 1:3 (Косирін - Скоба 25, Джихані 32, 45) Арсенал - Динамо 0:1 (Бангура 2, Гіоане 79) Нагадаємо, що вчора Металіст виграв у Іллічівця 2:0 (Едмар 27, Жажа 58) Завтра будуть зіграні матчі Металург Д - Таврія і Металург З - ФК Львів.

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