Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу

20:49, 23 серпня 2008
Спорт
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У моду ввійдуть далекі удари...

Закінчилися матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу.

Карпати - Дніпро 0:0

Кривбас - ФК Харків 1:1 (Бартулович 8 - Батиста 48)

Ворскла - Шахтар 1:0 (Кравченко 4)

Чорноморець - Зоря 1:3 (Косирін - Скоба 25, Джихані 32, 45)

Арсенал - Динамо  0:1 (Бангура 2, Гіоане 79)

Нагадаємо, що вчора Металіст виграв у Іллічівця 2:0 (Едмар 27, Жажа 58)

Завтра будуть зіграні матчі Металург Д - Таврія і Металург З - ФК Львів.

 

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