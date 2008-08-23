Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу
20:49, 23 серпня 2008Спорт
1710
У моду ввійдуть далекі удари...
Закінчилися матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу.
Карпати - Дніпро 0:0
Кривбас - ФК Харків 1:1 (Бартулович 8 - Батиста 48)
Ворскла - Шахтар 1:0 (Кравченко 4)
Чорноморець - Зоря 1:3 (Косирін - Скоба 25, Джихані 32, 45)
Арсенал - Динамо 0:1 (Бангура 2, Гіоане 79)
Нагадаємо, що вчора Металіст виграв у Іллічівця 2:0 (Едмар 27, Жажа 58)
Завтра будуть зіграні матчі Металург Д - Таврія і Металург З - ФК Львів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter