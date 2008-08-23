На Олімпіаді в Пекіні таеквондист напав на суддю (фото)

Кубинський таеквондист Анхель Матос, який брав участь в олімпійському турнірі, отримав довічну дискваліфікацію за удар ногою в обличчя рефері. Інцидент відбувся після поєдинку за третє місце в категорії понад 80 кілограмів, в ході якого рефері Шакір Шелбат дискваліфікував Матоса, пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.

У середині третього раунду бою з казахом Арманом Чилмановим за рахунку 3:2 на свою користь кубинець отримав травму і попросив медичної допомоги. За правилами теквандо, спортсмени можуть брати хвилинну перерву, і коли через 60 секунд Матос не повернувся до поєдинку, рефері оголосив переможцем Чилманова.

Після цього кубинець спочатку штовхнув одного з бічних суддів, а потім влучив ногою в голову Шелбату, розбивши рефері губу. Потім Матос плюнув на килим і був видворений із зали. Тренер кубинця Леудус Гонсалес заявив, що результат матчу був замовлений, і розповів, що Чилманов перед боєм пропонував Матосу гроші.

Світова федерація тэквондо (WTF) вже ухвалила рішення про довічну дискваліфікацію Матоса. Зауважимо, що на Олімпіаді 2000 року в Сіднеї кубинець завоював золоту медаль.