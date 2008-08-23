Підсумки 15-го дня Олімпіади

Україна знову в десятці

За п`ятнадцять днів змагань розіграно 290 комплектів нагород: 1. Китай - 96 медалей, за день +7 (49 золотих, 19 срібних, 28 бронзових; вчора було 47-17-25) 2. США - 107 +5 (34-37-36; 31-36-35) 3. Росія 69 +12 (21-21-27; 17-18-22) 4. Велика Британія 47 +3 (19-13-15; 18-13-13) 5. Німеччина 41 +5 (16-10-15; 14-9-13) 6. Австралія - 46 +4 (14-15-17; 12-14-16) 7. Південна Корея - 31 +3 (13-10-8; 11-10-7) 8. Японія - 25 (9-6-10) - без змін 9. Італія - 27 +2 (7-10-10; 7-8-10) 10. УКРАЇНА 27 +6 (7-5-15; 5-4-12) 11. Нідерланди 16 (7-5-4) - б.з. 12. Франція 38 +4 (6-15-17; 5-13-16) 13. Ямайка 11 +1 (6-3-2; 6-3-1) 14. Іспанія 16 +4 (5-9-2; 4-6-2) 15. Білорусь 18 +2 (4-5-9; 4-4-8) 16. Кенія 13 +5 (4-5-4; 2-4-2) 17. Румунія 8 (4-1-3) - б.з. 18. Ефіопія 6 +1 (4-1-1; 3-1-1) 19. Канада 18 +1 (3-9-6; 3-8-6) 20. Польща 10 +2 (3-6-1; 3-4-1) 21. Норвегія 10 +3 (3-5-2; 1-4-2) 22. Бразилія 14 +2 (3-3-8; 2-3-7) 23. Чехія 6 (3-3-0) - б.з. 24. Словаччина 6 (3-2-1) - б.з. 25. Нова Зеландія 9 (3-1-5) - б.з. 26. Грузія 6 (3-0-3) - б.з. 27. Куба 22 +3 (2-9-11; 2-6-11) 28. Угорщина 9 +1 (2-5-2; 1-5-2) 29. Данія 7 (2-2-3) - б.з. 30. Таїланд 4 +2 (2-2-0; 1-1-0) 31. КНДР 6 (2-1-3) - б.з. 32. Швейцарія 6 +1 (2-0-4; 2-0-3) 33. Аргентина 5 +1 (2-0-3; 1-0-3) 34. Мексика 3 +1 (2-0-1; 1-0-1) 35. Казахстан 12 +1 (1-4-7; 1-4-6) 36. Туреччина 8 (1-4-3) - б.з. 37. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з. 38. Азербайджан 7 (1-2-4) - б.з. 39. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.з. 40. Словенія 5 (1-2-2) - б.з. 41-42. Болгарія 5 (1-1-3) - б.з. 41-42. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з. 43. Фінляндія 4 +1 (1-1-2; 1-1-1) 44. Латвія 3 +1 (1-1-1; 1-0-1) 45-49. Бельгія 2 +1 (1-1-0; 0-1-0) 45-49. Домініканська Р. 2 +1 (1-1-0; 0-1-0) 45-49. Португалія 2 (1-1-0) - б.з. 45-49. Естонія 2 (1-1-0) - б.з. 45-49. Монголія 2 (1-1-0) - б.з. 50. Індія 3 (1-0-2) - б.з. 51. Іран 2 (1-0-1) - б.з. 52-55. Панама 1 (1-0-0) - б.з. 52-55. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з. 52-55. Камерун 1 (1-0-0) - б.з. 52-55. Туніс 1 (1-0-0) - б.з. 56. Швеція 5 (0-4-1) - б.з. 57-58. Хорватія 5 +1 (0-2-3; 0-1-3) 57-58. Литва 5 (0-2-3) - б.з. 59. Греція 4 +1 (0-2-2; 0-1-2) 60. Тринідад і Тобаго 2 (0-2-0) - б.з. 61. Нігерія 4 +2 (0-1-3; 0-0-2) 62. Австрія 3 (0-1-2) - б.з. По одному сріблу і одній бронзі - Багами (+ срібло), Таджикистан, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.) По одному сріблу - Судан (+1), ЮАР, Чилі, Малайзія, Сінгапур, Еквадор, В`єтнам (усі - б.з.) Шість бронз - Вірменія (б.з.) Чотири бронзи - Тайвань (б.з.) Дві бронзи - Ірландія (б.з.) По одній бронзі - Молдова, Маврикій, Ізраїль, Венесуэла, Афганістан, Марокко, Єгипет, Того (усі - б.з.)

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