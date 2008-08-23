Підсумки 15-го дня Олімпіади
Україна знову в десятці
За п`ятнадцять днів змагань розіграно 290 комплектів нагород:
1. Китай - 96 медалей, за день +7 (49 золотих, 19 срібних, 28 бронзових; вчора було 47-17-25)
2. США - 107 +5 (34-37-36; 31-36-35)
3. Росія 69 +12 (21-21-27; 17-18-22)
4. Велика Британія 47 +3 (19-13-15; 18-13-13)
5. Німеччина 41 +5 (16-10-15; 14-9-13)
6. Австралія - 46 +4 (14-15-17; 12-14-16)
7. Південна Корея - 31 +3 (13-10-8; 11-10-7)
8. Японія - 25 (9-6-10) - без змін
9. Італія - 27 +2 (7-10-10; 7-8-10)
10. УКРАЇНА 27 +6 (7-5-15; 5-4-12) 11. Нідерланди 16 (7-5-4) - б.з.
12. Франція 38 +4 (6-15-17; 5-13-16)
13. Ямайка 11 +1 (6-3-2; 6-3-1)
14. Іспанія 16 +4 (5-9-2; 4-6-2)
15. Білорусь 18 +2 (4-5-9; 4-4-8)
16. Кенія 13 +5 (4-5-4; 2-4-2)
17. Румунія 8 (4-1-3) - б.з.
18. Ефіопія 6 +1 (4-1-1; 3-1-1)
19. Канада 18 +1 (3-9-6; 3-8-6)
20. Польща 10 +2 (3-6-1; 3-4-1)
21. Норвегія 10 +3 (3-5-2; 1-4-2)
22. Бразилія 14 +2 (3-3-8; 2-3-7)
23. Чехія 6 (3-3-0) - б.з.
24. Словаччина 6 (3-2-1) - б.з.
25. Нова Зеландія 9 (3-1-5) - б.з.
26. Грузія 6 (3-0-3) - б.з.
27. Куба 22 +3 (2-9-11; 2-6-11)
28. Угорщина 9 +1 (2-5-2; 1-5-2)
29. Данія 7 (2-2-3) - б.з.
30. Таїланд 4 +2 (2-2-0; 1-1-0)
31. КНДР 6 (2-1-3) - б.з.
32. Швейцарія 6 +1 (2-0-4; 2-0-3)
33. Аргентина 5 +1 (2-0-3; 1-0-3)
34. Мексика 3 +1 (2-0-1; 1-0-1)
35. Казахстан 12 +1 (1-4-7; 1-4-6)
36. Туреччина 8 (1-4-3) - б.з.
37. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.
38. Азербайджан 7 (1-2-4) - б.з.
39. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.з.
40. Словенія 5 (1-2-2) - б.з.
41-42. Болгарія 5 (1-1-3) - б.з.
41-42. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з.
43. Фінляндія 4 +1 (1-1-2; 1-1-1)
44. Латвія 3 +1 (1-1-1; 1-0-1)
45-49. Бельгія 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)
45-49. Домініканська Р. 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)
45-49. Португалія 2 (1-1-0) - б.з.
45-49. Естонія 2 (1-1-0) - б.з.
45-49. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.
50. Індія 3 (1-0-2) - б.з.
51. Іран 2 (1-0-1) - б.з.
52-55. Панама 1 (1-0-0) - б.з.
52-55. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з.
52-55. Камерун 1 (1-0-0) - б.з.
52-55. Туніс 1 (1-0-0) - б.з.
56. Швеція 5 (0-4-1) - б.з.
57-58. Хорватія 5 +1 (0-2-3; 0-1-3)
57-58. Литва 5 (0-2-3) - б.з.
59. Греція 4 +1 (0-2-2; 0-1-2)
60. Тринідад і Тобаго 2 (0-2-0) - б.з.
61. Нігерія 4 +2 (0-1-3; 0-0-2)
62. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.
По одному сріблу і одній бронзі - Багами (+ срібло), Таджикистан, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.)
По одному сріблу - Судан (+1), ЮАР, Чилі, Малайзія, Сінгапур, Еквадор, В`єтнам (усі - б.з.)
Шість бронз - Вірменія (б.з.)
Чотири бронзи - Тайвань (б.з.)
Дві бронзи - Ірландія (б.з.)
По одній бронзі - Молдова, Маврикій, Ізраїль, Венесуэла, Афганістан, Марокко, Єгипет, Того (усі - б.з.)