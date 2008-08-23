Закінчилися змагання Олімпіади в ігрових видах спорту

Закінчилися сьогоднішні матчі в ігрових видах спорту

*** Збірна Південної Кореї з бейсболу виборола золото. У фіналі південнокорейські бейсболісти обіграли кубинців з рахунком 3:2. Бронзові нагороди дісталися американцям, які в матчі за третє місце здобули перемогу над японцями з рахунком 8:4.

*** Чоловіча збірна Німеччини з хокею на траві виграла золоті нагороди Олімпіади. У фінальній зустрічі німці отримали перемогу над спортсменами з Іспанії з рахунком 1:0. У матчі за бронзу зустрічалися голландські хокеїсти та спортсмени з Австралії. Бронза дісталася збірній Австралії, яка обіграла голландців з рахунком 6:2.

*** Жіноча збірна Бразилії з волейболу виграла Олімпіаду-2008. У фіналі бразильянки в чотирьох сетах перемогли збірну США. Підсумковий рахунок - 25:15, 18:25, 25:13, 25:21. Найрезультативнішою у складі бразильської команди стала Шейла Кастро, яка принесла своїй збірній 16 очок в атаці та три очки, - на блоці.

Бронзові медалі виборола збірна Китаю. У матчі за третє місце китаянки обіграли команду Куби в чотирьох сетах (25:16, 21:25, 25:13, 25:20).

*** Фінальний матч Олімпіади-2008 між командами США і Австралії закінчився перемогою американок 92:65. Жіноча збірна Росії з баскетболу виграла бронзові нагороди. У матчі за третє місце росіянки отримали перемогу над командою Китаю (91:84).

*** Нагадаємо, що раніше сьогодні чемпіонками в гандболі сталі норвежки, у футболі - аргентинці.

Завтра відбудуться фінальні матчі та матчі за третє місце в:

- баскетболі (Іспанія - США, Литва - Аргентина);

- гандболі (Франція - Ісландія, Іспанія - Хорватія);

- волейболі (Бразилія - США, Італія - Росія);

- водному поло (Угорщина - США, Чорногорія - Сербія).

З використанням матеріалів олімпійського проекту Ленты.ру