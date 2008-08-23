Розіграні останні медалі в таеквондо, настільному тенісі й стрибках у воду

23 серпня розіграні останні медалі Олімпіади-2008 в змаганнях з таеквондо, настільному тенісу й стрибках у воду.

*** У фінальному поєдинку з таеквондо серед чоловіків у ваговій категорії понад 80 кілограмів, перемогу здобув спортсмен з Південної Кореї Чха Дон Мін. Срібним медалістом став грек Александрос Николаїдіс. Бронзові нагороди дісталися Арману Чилманову з Казахстану та Чика Ягізе Чуквумірійє з Нігерії.

*** Золоту медаль з таэквондо серед жінок у ваговій категорії понад 67 кілограмів, здобула мексиканка Марія дель Росаріо Еспіноса, яка здобула перемогу над Ніною Сольхейм з Норвегії, нині срібною медалісткою. Бронзові медалі виграли Наталіа Фалавінья з Бразилії та Сара Стівенсон з Великобританії.

Стівенсон потрапила в бій за бронзу, завдяки протесту, який вона подала на результат поєдинку 1/4 фіналу проти китаянки Чжун Чень. За десять секунд до закінчення бою Стівенсон завдала китаянці удару, за який мала одержати два очки, проте судді присудили перемогу Чень. Британка подала протест, який був задоволений.

*** Китайські спортсмени виграли весь комплект нагород, розіграний на олімпійському турнірі з настільного тенісу в одиночному розряді. Золото Ігор-2008 виборов Лін Ма, обігравши свого співвітчизника Ван Хао з рахунком 4:1. У поєдинку за бронзову медаль зустрічалися швед Йорген Перссон і китайський тенісист Ліцинь Ван. Ван отримав перемогу з рахунком 4:0.

*** Золоту нагороду в стрибках у воду з десятиметрової вишки виграв австралієць Меттью Мітчам, порушивши абсолютне панування в цьому виді спорту китайських спортсменів. Срібло одержить китаєць Люйсинь Хо. Росіянин Гліб Гальперін здобув бронзову медаль.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру