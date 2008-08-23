Боксери здобули половину медалей

*** Боксер з Тайланду Сомджіт Джонджохор, виступаючи у ваговій категорії до 51 кілограма, виборов золоту медаль Олімпіади-2008. У фіналі тайський спортсмен переміг кубинця Андріса Лаффіту Ернандеса з рахунком 8:2. Бронзові медалі в цій категорії одержали Георгій Балакшин (Росія) і Вінченцо Пікарді (Італія).

*** Український боксер Василь Ломаченко, виступаючи у ваговій категорії до 57 кг, переміг у фінальному поєдинку Хедафі Джелхіра (Франція). Бронзові нагороди у Якупа Килича з Туреччини та Шахина Імранова з Азербайджану.

*** У ваговій категорії до 64 кг перемогу святкує домініканець Фелікс Діас. Срібло - у тайландця Мануса Бунджамнонга. Бронза їде до Франції з Алексом Вестеном і на Кубу - з Ронієлем Іглесіасом-Сотолонго.

*** Англієць Джеймс Дігейл - олімпійський чемпіон з боксу у вазі до 75 кг. Кубинець Еміліо Корреа-Байо поступився йому у фіналі. Бронзові призери - представники Ірландії Джон Даррен Сазерленд і Індії - Віджендер Кумар.

*** Російський боксер Рахім Чахкієв, виступаючи у ваговій категорії до 91 кілограма, став чемпіоном Олімпіади. У фінальному поєдинку Чахкієв узяв гору над італійцем Клементі Руссо з рахунком 4:2. Бронзові нагороди в цій вазі дісталися Деонтею Вайлдеру із США і кубинцеві Осмаю Акосте Дуарте.

24 серпня відбудуться фінали в решті шістьх вагових категоріях.