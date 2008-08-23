Легкоатлети закінчують Олімпіаду

*** Кенієць Вільфред Бунгеї виграв золоту медаль в бігові на 800 метрів. Бунгеї приніс своїй країні третє золото Олімпіади. Срібну медаль здобув суданець Ісмаїл Ахмед Ісмаїл. Третє місце посів співвітчизник Бунгеї Альфред Кирва Єго.

*** Олімпійською чемпіонкою на дистанції 1500 метрів стала кенійка Ненсі Джебет Лангат. Вона подолала дистанцію за 4 хвилини і 0,23 секунди. Дві українські атлетки потрапили до гурту призерів: Ірина Ліщинська посіла друге місце, а Наталя Тобіас прийшла до фінішу третьою.

*** Норвезький легкоатлет Андреас Тордкільсен виграв золото в змаганнях з метання списа, встановивши в четвертій спробі олімпійський рекорд - 90,57 метра. Срібним медалістом став латвійський спортсмен Айнарс Ковальс, пославши снаряд на 86,64 метра. Бронза дісталася фіннові Теро Піткамякі.

*** Ефіопський стайєр Кененіса Бекеле виграв золото на дистанції 5000 метрів. У фінальному забігу Бекеле встановив олімпійський рекорд, пробігши дистанцію за 12 хвилин і 57,82 секунди. Колишній олімпійський рекорд (13 хвилин і 5,59 секунди) марокканця Саїда Авіта тримався з 1984 року.

Срібну медаль виграв кенієць Еліуд Кипчоге. Його співвітчизник Едвін Черуйот Сої здобув бронзу.

*** Золоті медалі в жіночій естафеті 4x400 метрів дісталися збірній США у складі Мері Вайнберг, Еллісон Фелікс, Монік Хендерсон і Сані Річардс. Жіноча збірна Росії, поступившись на останньому етапі 0,28 секунди, здобула срібло.

Бронзові медалі дісталися збірній Ямайки, яка відстала майже на дві секунди.

*** Першими в естафеті 4х400 метрів фінішували американці. Лашон Мерріт, Анджело Тейлор, Девід Невілл і Джеремі Ворінер встановили олімпійський рекорд (2 хвилини 55,39 секунди). Друге місце посіли багамські бігуни, випередивши росіян на три соті секунди. Російські легкоатлети виграли бронзові медалі

*** Золоту медаль в стрибках у висоту виборола бельгійська спортсменка Тіа Еллебо. Бланка Власич з Хорватії посіла друге місце. Обидві стрибунки показали результат 2,05 метра, але Еллебо гарантувала собі перше місце завдяки меншій кількості спроб. Росіянка Ганна Чичерова має бронзову медаль з результатом 2,03 метра. Українка Віта Паламар з 1,99 м стала п`ятою.

Загалом у легкій атлетиці протягом Олімпіади вже розіграно 46 медалей. Останній переможець визначиться завтра в чоловічому марафоні.

З використанням матеріалів олімпійського проекту Ленты.ру