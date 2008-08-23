І ЩЕ ЗОЛОТО - В БОКСІ

Український боксер Василь Ломаченко, виступаючи у ваговій категорії до 57 кг, переміг у фінальному бою Хедафі Джелфіра (Франція). Вже в першому раунді через явну первагу судді зупинили зустріч. Бронзові нагороди у Якупа Килича з Туреччини та Шахина Імранова з Азербайджану.