І ЩЕ ЗОЛОТО - В БОКСІ
15:25, 23 серпня 2008Спорт
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Бій виграв Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко, виступаючи у ваговій категорії до 57 кг, переміг у фінальному бою Хедафі Джелфіра (Франція). Вже в першому раунді через явну первагу судді зупинили зустріч. Бронзові нагороди у Якупа Килича з Туреччини та Шахина Імранова з Азербайджану.
|Переможець - Василь Ломаченко. Фото AP і Reuters
|Хедафі Джелхір, Василь Ломаченко, Шахин Імранов і Якуп Килич. Фото Reuters
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