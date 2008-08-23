Ще дві медалі Україні приносять Ірина Ліщинська і Наталя Тобіас
15:12, 23 серпня 2008Спорт
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Щоправда, золото поїде до Кенії
Ще дві українські спортсменки потрапили до списку призерів XXIX Олімпійських Ігор.
Ірина Ліщинська посіла друге місце в бігові на 1500 метрів, а Наталя Тобіас дісталася фінішу третьою.
|Ірина Ліщинська та Наталя Тобіас. Фото Reuters
А олімпійською чемпіонкою стала кенійка Ненсі Джебет Лангат. Вона подолала дистанцію за 4 хвилини і 0,23 секунди (у українок 4:01,63 і 4:01,78).
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