Український важкоатлет дискваліфікований за допінг

Український важкоатлет Ігор Разорьонов, який виступив у ваговій категорії до 105 кілограмів, дискваліфікований за вживання допінгу, повідомляє Associated Press. Представники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повідомили, що допінг-проба Разорьонова дала позитивний результат. В організмі важкоатлета виявлений заборонений препарат нандролон. За рішенням спеціальної комісії МОК, 38-річний українець дискваліфікований, а результат, показаний ним на Олімпіаді-2008, анульований.

Утім, медалей у Ігоря Разорьонова не було. У фіналі змагань з важкої атлетики у вазі до 105 кілограмів він посів шосте місце.

Нандролон - анаболічний стероїд з андрогенним ефектом. Нандролон, як допінг, активніший за тестостерон. МОК встановив його граничну концентрацію в сечі спортсменів - 2 нанограм/мл для чоловіків і 5 для жінок.