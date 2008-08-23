На Олімпіаді названо чемпіонок з гандболу

Жіноча збірна Норвегії з гандболу, перемігши російську команду у фіналі олімпійського турніру з рахунком 34:27, одержує золоті медалі. Росіянки здобули срібло, а бронза - у команди Південної Кореї, яка сьогодні в матчі за третє місце перемогла 32:28 Угорщину.

Варто, мабуть, згадати, що на початку 90-х років норвезьких гандболісток кілька місяців тренував геній гандболу Ігор Євдокимович Турчин. Досі діє...