На Олімпіаді названо чемпіонок з гандболу
12:44, 23 серпня 2008Спорт
922
Срібло - у Росії, бронза - у кореянок
Жіноча збірна Норвегії з гандболу, перемігши російську команду у фіналі олімпійського турніру з рахунком 34:27, одержує золоті медалі. Росіянки здобули срібло, а бронза - у команди Південної Кореї, яка сьогодні в матчі за третє місце перемогла 32:28 Угорщину.
Варто, мабуть, згадати, що на початку 90-х років норвезьких гандболісток кілька місяців тренував геній гандболу Ігор Євдокимович Турчин. Досі діє...
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter