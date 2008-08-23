На Олімпіаді закінчилися змагання в маунтинбайтингу і синхронному плаванні

*** Золото Олімпіади-2008 в змаганнях з маунтинбайку одержала спортсменка з Німеччини Сабіна Шпітц. Срібло дісталося Майї Влощовській з Польщі. Росіянка Ірина Калентьєва здобула бронзову медаль.

*** Французькі велогонщики Жюльєн Абсалон і Жан-Крістоф Перо виграли золоту і срібну медалі Олімпіади-2008 в дисципліні маунтинбайк. Абсалон подолав вісім кіл дистанції за 1 годину 55,59 секунди, а Перо відстав більш ніж на хвилину. Третім став швейцарець Ніно Шуртер.

*** Збірна Росії з синхронного плавання виграла золоту медаль в групових змаганнях. Результат росіянок - 99,5 балу, лише на 0,5 балу менше максимально можливого.

Олімпійськими чемпіонками стали Анастасія Давидова, Анастасія Єрмакова, Марія Громова, Наталя Іщенко, Ельвіра Хасянова, Ольга Кужела, Світлана Ромашина, Ганна Шоріна і Олена Овчинникова.

Друге місце посіла команда Іспанії, бронза дісталася збірній Китаю.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру