Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 32 комплекти нагород

Починається 15-й день змагань

На 15-й день Олімпійських Ігор будуть розіграні 32 комплекти нагород: 1. Футбол. Чоловіки. Нігерія - Аргентина 2. Гандбол. Жінки. Росія - Норвегія, за 3-е місце Південна Корея - Угорщина 3. Бейсбол. Південна Корея - Куба, за 3-е місце Японія - США 4. Волейбол. Жінки. США - Бразилія, за 3-е місце Куба - Китай 5. Хокей на траві. Чоловіки. Німеччина - Іспанія, за 3-е місце Нідерланди - Австралія 6. Баскетбол. Жінки. США - Австралія, за 3-е місце Китай - Росія 7. Настільний теніс. Особистий залік. Чоловіки 8. Маунтінбайк. Жінки 9. Маунтінбайк. Чоловіки 10. Веслування. Байдарка-одиночка. 500 м. Чоловіки 11. Веслування. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки 11. Веслування. Каное-одиночка. 500 м. Чоловіки 13. Веслування. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки 14. Веслування. Каное-двійка. 500 м. Чоловіки 15. Веслування. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки 16. Бокс. Вагова категорія до 51 кг. С.Джонгджохор (Таїланд) - А.Лаффіта Фернандес (Куба) 17. Бокс. Вагова категорія до 57 кг. В.Ломаченко (Україна) - Х. Джелхір (Франція) 18. Бокс. Вагова категорія до 64 кг. Ф.Діас (Домініка) - М.Бунджамнонг (Таїланд) 19. Бокс. Вагова категорія до 75 кг. Е.Корреа-Байо (Куба) - Дж.Дігейл (Велика Британія) 20. Бокс. Вагова категорія до 91 кг. Р.Чахкієв (Росія) - К. Руссо (Італія) 21. Таеквондо. Вагова категорія понад 67 кг. Жінки 22. Таеквондо. Вагова категорія понад 80 кг. Чоловіки 23. Художня гімнастика. Особиста першість 24. Синхронне плавання. Групи. Вільна програма 25. Стрибки у воду. Чоловіки. Вишка 10 м 26. Легка атлетика. Спис. Чоловіки 27. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Жінки 28. Легка атлетика. 800 м. Чоловіки 29. Легка атлетика. 1500 м. Жінки 30. Легка атлетика. 5000 м. Чоловіки 31. Легка атлетика. Естафета 4х400 м. Чоловіки 32. Легка атлетика. Естафета 4х400 м. Жінки

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