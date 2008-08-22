Підсумки 14-го дня Олімпіади

Україну посувають донизу

За чотирнадцять днів змагань розіграно 258 комплектів нагород: 1. Китай - 89 медалей, за день +6 (47 золотих, 17 срібних, 25 бронзових; вчора було 46-15-22) 2. США - 102 +8 (31-36-35; 29-34-31) 3. Велика Британія 44 +4 (18-13-13; 17-12-11) 4. Росія 57 +6 (17-18-22; 16-16-19) 5. Німеччина 36 +5 (14-9-13; 11-8-12) 6. Австралія - 42 +4 (12-14-16; 11-13-14) 7. Південна Корея - 28 +2 (11-10-7; 10-10-6) 8. Японія - 25 +1 (9-6-10; 9-6-9) 9. Італія - 25 +4 (7-8-10; 6-7-8) 10. Нідерланди 16 +1 (7-5-4; 6-5-4) 11. Ямайка 10 +1 (6-3-1; 5-3-1) 12. Франція 34 +4 (5-13-16; 4-12-14) 13. УКРАЇНА 21 +3 -1 (5-4-12; 5-5-9) 14. Іспанія 12 +1 (4-6-2; 4-5-2) 15. Білорусь 16 +3 (4-4-8; 2-3-8) 16. Румунія 8 (4-1-3) - без змін 17. Канада 17 +3 (3-8-6; 2-7-5) 18. Польща 8 (3-4-1) - б.з. 19. Чехія 6 (3-3-0) 20. Словаччина 6 +1 (3-2-1; 3-1-1) 21. Нова Зеландія 9 (3-1-5) - б.з. 22. Ефіопія 5 +2 (3-1-1; 2-1-0) 23. Грузія 6 (3-0-3) - б.з. 24. Куба 19 +5 (2-6-11; 2-6-6) 25. Кенія 8 (2-4-2) - б.з. 26. Бразилія 12 +4 (2-3-7; 1-2-5) 27. Данія 7 +1 (2-2-3; 2-1-3) 28. КНДР 6 (2-1-3) - б.з. 29. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з. 30. Угорщина 8 +3 (1-5-2; 0-4-1) 31. Казахстан 11 +1 (1-4-6; 1-4-5) 32. Туреччина 8 +2 (1-4-3; 1-3-2) 33. Норвегія 7 +1 (1-4-2; 1-3-2) 34. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з. 35. Азербайджан 7 +1 (1-2-4; 1-2-3) 36. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.з. 37. Словенія 5 (1-2-2) - б.з. 38-39. Болгарія 5 (1-1-3) - б.з. 38-39. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з. 40. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з. 41-44. Португалія 2 +1 (1-1-0; 0-1-0) 41-44. Таїланд 2 (1-1-0) - б.з. 41-44. Естонія 2 (1-1-0) - б.з. 41-44. Монголія 2 (1-1-0) - б.з. 45. Аргентина 4 +1 (1-0-3; 1-0-2) 46. Індія 3 +1 (1-0-2; 1-0-1) 47-49. Латвія 2 +1 (1-0-1; 0-0-1) 47-49. Іран 2 +1 (1-0-1; 0-0-1) 47-49. Мексика 2 (1-0-1) - б.з. 50-53. Панама 1 (1-0-0) - б.з. 50-53. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з. 50-53. Камерун 1 (1-0-0) - б.з. 50-53. Туніс 1 (1-0-0) - б.з. 54. Швеція 5 +1 (0-4-1; 0-3-1) 55. Литва 5 (0-2-3) - б.з. 56. Трінідад і Тобаго 2 +1 (0-2-0; 0-1-0) 57. Хорватія 4 +1 (0-1-3; 0-1-2) 58-59. Греція 3 (0-1-2) - б.з. 58-59. Австрія 3 (0-1-2) - б.з. По одному сріблу і одній бронзі - Таджикистан, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.) По одному сріблу - Бельгія (+1), Домініканська Республіка, ПАР, Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, В`єтнам (усі - б.з.) Шість бронз - Вірменія (+1) Чотири бронзи - Тайвань (+1) По дві бронзи - Ірландія (+2), Нігерія (+2) По одній бронзі - Молдова (+1), Маврикій (+1) Багами, Ізраїль, Венесуела, Афганістан, Марокко, Єгипет, Того (усі - б.з.)

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