Підсумки 14-го дня Олімпіади
Україну посувають донизу
За чотирнадцять днів змагань розіграно 258 комплектів нагород:
1. Китай - 89 медалей, за день +6 (47 золотих, 17 срібних, 25 бронзових; вчора було 46-15-22)
2. США - 102 +8 (31-36-35; 29-34-31)
3. Велика Британія 44 +4 (18-13-13; 17-12-11)
4. Росія 57 +6 (17-18-22; 16-16-19)
5. Німеччина 36 +5 (14-9-13; 11-8-12)
6. Австралія - 42 +4 (12-14-16; 11-13-14)
7. Південна Корея - 28 +2 (11-10-7; 10-10-6)
8. Японія - 25 +1 (9-6-10; 9-6-9)
9. Італія - 25 +4 (7-8-10; 6-7-8)
10. Нідерланди 16 +1 (7-5-4; 6-5-4)
11. Ямайка 10 +1 (6-3-1; 5-3-1)
12. Франція 34 +4 (5-13-16; 4-12-14)
13. УКРАЇНА 21 +3 -1 (5-4-12; 5-5-9)14. Іспанія 12 +1 (4-6-2; 4-5-2)
15. Білорусь 16 +3 (4-4-8; 2-3-8)
16. Румунія 8 (4-1-3) - без змін
17. Канада 17 +3 (3-8-6; 2-7-5)
18. Польща 8 (3-4-1) - б.з.
19. Чехія 6 (3-3-0)
20. Словаччина 6 +1 (3-2-1; 3-1-1)
21. Нова Зеландія 9 (3-1-5) - б.з.
22. Ефіопія 5 +2 (3-1-1; 2-1-0)
23. Грузія 6 (3-0-3) - б.з.
24. Куба 19 +5 (2-6-11; 2-6-6)
25. Кенія 8 (2-4-2) - б.з.
26. Бразилія 12 +4 (2-3-7; 1-2-5)
27. Данія 7 +1 (2-2-3; 2-1-3)
28. КНДР 6 (2-1-3) - б.з.
29. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з.
30. Угорщина 8 +3 (1-5-2; 0-4-1)
31. Казахстан 11 +1 (1-4-6; 1-4-5)
32. Туреччина 8 +2 (1-4-3; 1-3-2)
33. Норвегія 7 +1 (1-4-2; 1-3-2)
34. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з.
35. Азербайджан 7 +1 (1-2-4; 1-2-3)
36. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.з.
37. Словенія 5 (1-2-2) - б.з.
38-39. Болгарія 5 (1-1-3) - б.з.
38-39. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з.
40. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з.
41-44. Португалія 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)
41-44. Таїланд 2 (1-1-0) - б.з.
41-44. Естонія 2 (1-1-0) - б.з.
41-44. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.
45. Аргентина 4 +1 (1-0-3; 1-0-2)
46. Індія 3 +1 (1-0-2; 1-0-1)
47-49. Латвія 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)
47-49. Іран 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)
47-49. Мексика 2 (1-0-1) - б.з.
50-53. Панама 1 (1-0-0) - б.з.
50-53. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з.
50-53. Камерун 1 (1-0-0) - б.з.
50-53. Туніс 1 (1-0-0) - б.з.
54. Швеція 5 +1 (0-4-1; 0-3-1)
55. Литва 5 (0-2-3) - б.з.
56. Трінідад і Тобаго 2 +1 (0-2-0; 0-1-0)
57. Хорватія 4 +1 (0-1-3; 0-1-2)
58-59. Греція 3 (0-1-2) - б.з.
58-59. Австрія 3 (0-1-2) - б.з.
По одному сріблу і одній бронзі - Таджикистан, Алжир, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.)
По одному сріблу - Бельгія (+1), Домініканська Республіка, ПАР, Чилі, Малайзія, Сингапур, Еквадор, В`єтнам (усі - б.з.)
Шість бронз - Вірменія (+1)
Чотири бронзи - Тайвань (+1)
По дві бронзи - Ірландія (+2), Нігерія (+2)
По одній бронзі - Молдова (+1), Маврикій (+1) Багами, Ізраїль, Венесуела, Афганістан, Марокко, Єгипет, Того (усі - б.з.)