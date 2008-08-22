На Олімпіаді закінчилися змагання з легкої атлетики

На Олімпіаді закінчилися сьогоднішні змагання з легкої атлетики.

*** Бразильська легкоатлетка Мауррен Іге Маггі виграла золоту медаль Олімпіади в стрибках в довжину з результатом 7 метрів 4 сантиметри. Росіянка Тетяна Лебедєва стала срібним призером, поступившись чемпіонці на один сантиметр. Бронзова нагорода дісталася нігерійській легкоатлетці Блессінг Окагбаре (6,91).

*** Жіноча збірна Росії здобула золоті медалі в легкоатлетичній естафеті 4х100 метрів. Головним претендентом на перемогу вважалася команда Ямайки, але спортсменки цієї країни випустили паличку. Після цього росіянки захопили лідерство і фінішували першими з результатом 42,31 секунди. Олімпійськими чемпіонками сталі Євгенія Полякова, Олександра Федорова, Юлія Гущина і Юлія Чермошанська. На останньому етапі з Чермошанською боролася бельгійка Кім Гевар, але збірна Бельгії залишилася другою. Бронзові медалі виграла команда Нігерії.

*** Ефіопська легкоатлетка Тірунеш Дібаба стала олімпійською чемпіонкою в бігові на п`ять тисяч метрів. Вона виграла другу золоту нагороду Ігор-2008. Другою фінішувала спортсменка з Туреччини Елван Абейлегессе. Бронзова медаль дісталася співвітчизниці Дібаби Месерет Дефар.

*** Американський легкоатлет Брайян Клей став олімпійським чемпіоном у десятиборстві. Це золото стало для збірної США 31-м на Олімпіаді-2008. Друге місце посів білорус Андрій Кравченко, а бронзова медаль дісталася кубинцеві Леонелю Суаресу. Українець Олексій Касьянов в останньому забігу на 1500 м був другим з результатом 4 хвилини, 28,94 секунди, проте набраних у результаті 8238 очок вистачило тільки на 7-е місце.

*** Ямайський спринтер Усейн Болт виграв третю золоту медаль Олімпіади-2008 у складі естафетної команди 4х100 метрів. На другому місці команда Тринідаду і Тобаго, на третьому - Японії.

Ямайська збірна виграла забіг з новим світовим рекордом - 37,10 секунди. Раніше Болт встановив рекорди на дистанціях 100 і 200 метрів.

*** Золота медаль Олімпіади-2008 в стрибках з жердиною дісталася австралійцеві Стіву Хукеру, який з третьої спроби взяв 5 метрів 90 сантиметрів. Росіянин Євген Лук`яненко став срібним призером (5,85 м). Бронзову нагороду виграв український легкоатлет Денис Юрченко (5,83 м).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру