ФК Динамо просить фанатів замінити матюки "Червоною рутою"

Керівництво ФК "Динамо" звернулося до вболівальників з незвичайним проханням, пише Обком.

У зверненні до фанатів команди, зокрема, зазначається:

«На трибуни, а саме на їх найактивнішу частину - фан-сектор, прийшло нове покоління молодих хлопців і дівчат, зі своєю культурою поведінки та поглядами на підтримку команди. В «арсеналі» фан-руху, який рік у рік набирає обертів, з`явилося оригінальні скандування, розспіви пісень «Києве мій», «Червона рута», гімну України та багато іншого. Поза сумнівом, така творчість робить честь уболівальникам «Динамо».

Але, хоч би як не хотілося про це говорити, але під час домашніх матчів простим глядачам, які не звикли так активно голосовими зв`язками підтримувати «Динамо», буває соромно. Не за команду, яка докладає зусиль на зеленому полі і час від часу радує результатами. А за своїх же «колег», які періодично викрикують істеричні заклики когось «мочити», кудись «гнати» та інші нецензурні вислови. Складно зрозуміти, на кого розраховані ці вигуки, чи доходять вони до вух адресатів і, найголовніше, чи допомагають динамівцям швидше бігати і забивати більше м`ячів. У більшості нормальних глядачів, частина яких ходить на футбол з дітьми, від такого словесного потоку явно не поліпшується настрій.

Любі вболівальники! У нашій мові є достатня кількість цензурних слів і висловів, за допомогою яких можна передати відданість команді та скерувати її на нові успіхи. Підтримаємо «Динамо» так, щоб потім за самих себе не було соромно!»