Скільки медалей у китаянок в настільному тенісі? :)

У фіналі жіночого турніру Олімпіади-2008 з настільного тенісу в одиночному розряді перемогу здобула китаянка Іньінь Чжан, яка обіграла свою співвітчизницю Нань Ван з рахунком 4:1. У матчі за третє місце зустрічалися спортсменки збірної Китаю Юе Го і Цзя Вей Лі з Сінгапуру. Бронзовою медалісткою Ігор-2008 стала китаянка, здобувши перемогу над сінгапурською спортсменкою з рахунком 4:2.

Нагадаємо, що 17 і 18 серпня в парних розрядах серед чоловіків і жінок також перемогли китайські спортсмени. Щоправда, тоді бронзові медалі дісталися обидва рази корейцям, а срібло - Сингапуру й Німеччині.

Завтра відбудуться змагання в одиночному розряді серед чоловіків.