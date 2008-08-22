На Олімпіаді закінчилися змагання з таеквондо

На Олімпіаді закінчилися сьогоднішні змагання з таэквондо

*** Іранський спортсмен Саді Саей, виступаючи у ваговій категорії до 80 кілограмів, став чемпіоном Олімпіади з таеквондо. У фінальному поєдинку він здобув перемогу над італійським атлетом Мауро Сармьєнто з рахунком 6:4. Медаль, яку виграв Саей, стала першою золотою нагородою пекінської Олімпіади для збірної Ірану.

Володарями бронзових олімпійських нагород стали Стівен Лопес із збірної США і китайський спортсмен Чжу Гуо.

*** Спортсменка з Південної Кореї Хван Ген Сон, виступаючи у ваговій категорії до 67 кілограмів, здобула перемогу над канадкою Карін Сержері у фіналі олімпійського двобою з таеквондо.

Бронзові нагороди Ігор-2008 дісталися француженці Гвелдіс Патієнс Епанге і Сандрі Сарич з Хорватії.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру