Ще одна олімпійська медаль у України

Завершились змагання у сучасному п’ятиборстві серед жінок. Всі ми вболівали за нашу Вікторію Терещук, повідомляє сайт українського Національного олімпійського комітету

Після передостаннього виду програми українка посідала шосту сходинку з 4404 очками. Усе вирішував останні вид – крос на 3000 метрів. На своїй коронній дистанції Вікторія показала другий результат, тож здобула бронзову нагороду Ігор XXIX Олімпіади з результатом 5672 бали.

Олімпійською чемпіонкою тут стала німецька спортсменка Лена Шонеборн, набравши у сумі 5792 очка, «срібло» у п’ятиборки з Великобританії Хізер Фелл (5752).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку та весь тренерський склад із здобуттям олімпійської медалі.