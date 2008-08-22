Ще одна олімпійська медаль у України
15:32, 22 серпня 2008Спорт
2100
Вікторія Терещук здобуває бронзу
|Вікторія Терещук
Після передостаннього виду програми українка посідала шосту сходинку з 4404 очками. Усе вирішував останні вид – крос на 3000 метрів. На своїй коронній дистанції Вікторія показала другий результат, тож здобула бронзову нагороду Ігор XXIX Олімпіади з результатом 5672 бали.
Олімпійською чемпіонкою тут стала німецька спортсменка Лена Шонеборн, набравши у сумі 5792 очка, «срібло» у п’ятиборки з Великобританії Хізер Фелл (5752).
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку та весь тренерський склад із здобуттям олімпійської медалі.
|Хізер Фелл, Лєна Шонеборн і Вікторія Терещук
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter