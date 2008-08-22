На Олімпіаді закічилися змагання на байдарках і каное

На Олімпіаді закічилися сьогоднішні змагання на байдарках і каное

*** Британець Тім Бребантс виграв золоту медаль у веслуванні на байдарках-одиночках на дистанції 1000 метрів. Бребантс пройшов дистанцію за три хвилини і 26,323 секунди. Для Великобританії золото Бребантса стало 18-м на Олімпіаді. Друге місце посів норвежець Ейрік Вераас Ларсен. Він відстав від Бребантса на 1,019 секунди. Бронзовим призером став австралієць Кен Воллес, “запізнившись” ще на 0,15 секунди..

*** У фінальному заїзді на каное-одиночці на 1000 м Аттіла Шандор Вайда з Угорщини став олімпійським чемпіоном з результатом 3 хвилини 50.467 секунди. Давид Кал відвезе срібло до Іспанії (3:52.751), а Томас Холл – до Канади (3:53.653).

*** Білоруські веслярі виграли золото в дисципліні каное-двійка. Першими до фінішу прийшли Андрій і Олександр Богдановичі. Крістіан Гілле і Томаш Вілензек з Німеччини одержали срібні медалі, а Дьєрдь Козманн і Тамаш Киш з Угорщини – бронзові.

*** У змаганні байдарок-четвірок перше місце зайняли також білоруси Роман Петрушенко, Олексій Абалмасов, Артур Литвинчук і Вадим Махнєв. Другим був словацький екіпаж, відставши на 0,879 секунди, третім – німецький, відставши від “срібла” менше, ніж на 0,1 секунди.

*** Перше місце в жіночій гонці на байдарках-четвірках на 500 м виграли німецькі спортсменки Фані Фішер, Ніколь Рейнард, Катрін Вагнер-Августин, Конні Васмус. Срібло і бронза - в угорської та австралійської четвірок.

*** Мартін Холлштайн і Андреас Іле (Німеччина) – чемпіони у веслуванні на байдарці-двійці на 1000 м. Данці поступилися їм 1,77 секунди, а італійці – 2,95.

Завтра відбудуться ще 6 медальних заїздів, в трьох з яких беруть участь українські спортсмени: каное-одиночка на 500 м (Іван Чебан), байдарка-одиночка на 500 м (Інна Остапчук-Радомська), каное-двійка на 500 м (Сергій Безуглий і Максим Прокопенко). Сьогодні українських веслувальників у фінальних заїздах не було.