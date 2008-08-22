Український боксер потрапив до лікарні з бронзовою медаллю

Український боксер В`ячеслав Глазков не зможе вийти на ринг в півфінальному двобої через травму ліктя. Як розповів прес-секретар Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA) Річард Бейкер, Глазков дістав розтягненя зв`язок ліктя і був доставлений до лікарні. Таким чином, українець стане володарем бронзової медалі Олімпіади-2008 у ваговій категорії понад 91 кілограм, повідомляє Reuters.

Інший представник українського боксу - Василь Ломаченко, вагова категорія до 57 кг - вигравши сьогодні півфінальний бій у турка Якупа Килича, вийшов у фінал. Завтра його чекає бій за золото з представником Франції Хедафі Джелфіром.