На Олімпіаді розіграно золото в ходьбі, велогонках і пляжному волейболі

У 14-й день Олімпійських Ігор розіграні комплекти нагород у спортивній ходьбі, велогонках і пляжному волейболі.

*** У спортивній ходьбі на 50 кілометрів олімпійським чемпіоном став Алекс Швейцер з Італії з результатом 3 години 37 хвилин і 9 секунд. Джаред Теллент, що представляє Австралію, – другий (3:39:27). Бронза у росіянина Дениса Ніжегородова (3:40:14).

*** Французькі велогонщиці в дисципліні ВМХ Анна-Каролін Шоссон і Летиція ле Коржуль здобули золоту і срібну олімпійські медалі. У Джил Кінтнер (США) – бронза. Для Франції це п`ята золота медаль, і вона випередила Україну в медальному заліку.

*** Велогонщик Маріс Штромбергс приніс збірній Латвії першу золоту медаль Олімпіади, вигравши змагання в дисципліні ВМХ. Штромбергс виграв заїзд з результатом 36,190 секунди. Срібну і бронзову нагороду здобули спортсмени із США Майк Дей і Донні Робінсон.

*** Американці Філіп Далхауссер і Тодд Роджерс стали олімпійськими чемпіонами з пляжного волейболу. У фіналі спортсмени із США отримали перемогу над бразильцями Фабіо Маральяесом і Марсіо Араужо з рахунком 23:21, 17:21, 15:4. Бронзові нагороди здобув ще один дует з Бразилії Емануел Рего / Рікардо Сантос, який у матчі за третє місце переміг грузинську команду, обидва гравці якої, втім, теж бразильці.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру