Команда МВС України виграла Чемпіонат світу з міні-футболу

Команда МВС України посіла перше місце на дев`ятому чемпіонаті світу з міні-футболу серед поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, змагання проводилися з 17 по 20 серпня в Криму під егідою Міжнародної спортивної поліцейської асоціації WISPA.

У турнірі брали участь команди з Росії, Білорусі, Канади, Барбадосу, Люксембурга, Румунії, Франції, Боснії і Герцеговини, Бельгії та Ірландії. Всього більш як 150 чоловік.

Друге місце в чемпіонаті зайняла команда Боснії і Герцеговини, третє - МВС Білорусі. Команда з Росії зайняла шосте місце.

У привітанні переможцям і учасникам міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив: «Я думаю, що тут, у Криму, в Україні відбулися не тільки спортивні змагання, але й змагання між тими, хто бореться зі злочинністю». Міністр жартома зазначив: «Так склалося, що Україна виборола перше місце. Прошу колег не ображатися, просто ми готуємося до Євро-2012».

З української сторони у змаганнях брали участь, зокрема, співробітники центрального апарату МВС: начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Леонід СКАЛОЗУБ, начальник Служби внутрішньої безпеки МВС України Василь СЛОБОДЯНИК, ректор Херсонського юридичного інституту Микола ПИХТІН, начальник ГУ МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ та інші.