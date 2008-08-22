Сьогодні на Олімпіаді будe розіграний 21 комплект нагород

Починається 14-й день змагань

На 14-й день Олімпійських Ігор буде розіграний 21 комплект нагород: 1. Легка атлетика. Ходьба 50 км. Чоловіки 2. Велоспорт. BMX. Жінки 3. Велоспорт. BMX. Чоловіки 4. Пляжний волейбол. Чоловіки 5. Веслування. Байдарка-одиночка. 1000 м. Чоловіки 6. Веслування. Каное-одиночка. 1000 м. Чоловіки 7. Веслування. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки 8. Веслування. Байдарка-двійка. 1000 м. Чоловіки 9. Веслування. Каное-двійка. 1000 м. Чоловіки 10. Веслування. Байдарка-четвірка. 1000 м. Чоловіки 11. П`ятиборство. Жінки 12. Таеквондо. Вагова категорія до 67 кг. Жінки 13. Таеквондо. Вагова категорія до 80 кг. Чоловіки 14. Хокей на траві. Жінки 15. Настільний теніс. Особистий залік. Жінки 16. Легка атлетика. Стрибки в довжину. Жінки 17. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Чоловіки 18. Легка атлетика. 5000 м. Жінки 19. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Жінки 20. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Чоловіки 21. Легка атлетика. Десятиборство

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