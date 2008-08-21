МОК усунув Людмилу Блонську від Олімпіади

Дисциплінарний комітет Міжнародного Олімпійського комітету усунув українську легкоатлетку Людмилу БЛОНСЬКУ від участі в Олімпійських іграх в Пекіні (Китай). Про це сказано в рішенні МОК, повідомляють «Подробиці».

Згідно з рішенням, 16 серпня після завершення змагань по семиборству у Л.БЛОНСЬКОЇ Всесвітньою антидопінговою асоціацією (ВАДА) була узята проба "А" на допінг, яка показала позитивний результат.

ВАДА проінформувала МОК, Національний олімпійський комітет України і Л.БЛОНСЬКУ про результати проби.

21 серпня результати проби "B" підтвердили наявність в організмі спортсменки забороненого препарату метилтестостерона.

У зв`язку з цим МОК ухвалив рішення усунути Л.БЛОНСЬКУ від участі у всіх змаганнях до обнародування остаточного рішення у її справі.

Л.БЛОНСЬКА 22 серпня повинна була взяти участь в змаганнях із стрибків у довжину, показавши в кваліфікації третій результат.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Л.БЛОНСЬКА завоювала срібну медаль в семиборстві на Олімпійських іграх в Пекіні (Китай).

У 2003 році за підсумками допінг-тестів на змаганнях в Арлє (Франція) Л.БЛОНСЬКА була дискваліфікована на два роки (до 24 липня 2005 року) за застосування заборонених препаратів.

У 2004 році на Олімпіаді в Афінах жіноча збірна України з академічного веслування була позбавлена бронзової медалі через позитивну допінг-пробу однієї з учасниць четвірки Олени ОЛЕФИРЕНКО.

Після повторного викриття в застосуванні допінга спортсмена дискваліфікують довічно.