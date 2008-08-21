Підсумки 13-го дня Олімпіади

Україна вийшла з десятки, а позаду Ямайка

За тринадцять днів змагань розіграно 237 комплектів нагород 1. Китай - 83 медалей, за день +4 (46 золотих, 15 срібних, 22 бронзових; вчора було 45-14-20) 2. США - 94 +12 (29-34-31; 26-28-28) 3. Велика Британія 40 +3 (17-12-11; 16-10-11) 4. Росія 51 +6 (16-16-19; 13-14-18) 5. Австралія - 38 +2 (11-13-14; 11-12-13) 6. Німеччина 31 +3 (11-8-12; 11-8-9) 7. Південна Корея - 26 +2 (10-10-6; 8-10-6) 8. Японія - 24 +2 (9-6-9; 8-6-8) 9. Італія - 21 +1 (6-7-8; 6-7-7) 10. Нідерланди 15 +2 (6-5-4; 4-5-4) 11. УКРАЇНА 19 +1 (5-5-9; 5-5-8) 12. Ямайка 9 +2 (5-3-1; 4-3-0) 13. Франція 30 (4-12-14) - без змін 14. Іспанія 11 +1 (4-5-2; 3-5-2) 15. Румунія 8 (4-1-3) - б.з. 16. Канада 15 +2 (3-7-5; 2-6-5) 17. Польща 8 (3-4-1) - б.з. 18. Чехія 6 +1 (3-3-0; 2-3-0) 19. Нова Зеландія 9 (3-1-5) - б.з. 20. Словаччина 5 +1 (3-1-1; 3-1-0) 21. Грузія 6 +3 (3-0-3; 2-0-2) 22. Куба 14 +1 (2-6-6; 1-6-6) 23. Кенія 8 (2-4-2) - б.з. 24. Білорусь 13 (2-3-8) - б.з. 24-25. Данія 6 (2-1-3) - б.з. 24-25. КНДР 6 (2-1-3) - б.з. 26. Ефіопія 3 (2-1-0) - б.з. 27. Швейцарія 5 (2-0-3) - б.з. 29. Казахстан 10 +2 (1-4-5; 1-3-4) 30-31. Норвегія 6 +1 (1-3-2; 1-2-2) 30-31. Туреччина 6 +2 (1-3-2; 1-2-1) 32. Зімбабве 4 (1-3-0) - б.з. 33. Бразилія 8 (1-2-5; 1-0-5) 34-35. Узбекистан 6 +1 (1-2-3; 0-2-3) 34-35. Азербайджан 6 +1 (1-2-3; 1-2-2) 36. Словенія 5 (1-2-2) - б.з. 37-38. Болгарія 5 (1-1-3) - б.з. 37-38. Індонезія 5 (1-1-3) - б.з. 39. Фінляндія 3 (1-1-1) - б.з. 40-43. Португалія 2 +1 (1-1-0; 0-1-0) 40-43. Таїланд 2 (1-1-0) - б.з. 40-43. Естонія 2 (1-1-0) - б.з. 40-43. Монголія 2 (1-1-0) - б.з. 44. Аргентина 3 +1 (1-0-2; 1-0-1) 45-46. Мексика 2 (1-0-1) - б.з. 45-46. Індія 2 (1-0-1) - б.з. 47-50. Панама 1 (1-0-0) - б.з. 47-50. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.з. 47-50. Камерун 1 (1-0-0) - б.з. 47-50. Туніс 1 (1-0-0) - б.з. 51. Угорщина 5 (0-4-1) - б.з. 52. Швеція 4 +1 (0-3-1; 0-3-0) 53. Литва 5 +2 (0-2-3; 0-1-2) 54-56. Хорватія 3 +1 (0-1-2; 0-1-1) 54-56. Греція 3 (0-1-2) - б.з. 54-56. Австрія 3 (0-1-2) - б.з. По сріблу і бронзі - Таджикистан (+ срібло), Алжір, Киргизія, Колумбія, Сербія (усі - б.з.) По одному сріблу - Домініканська Республіка, ЮАР, Чилі, Малайзія, Сінгапур, Еквадор, Тринідад і Тобаго, В`єтнам (усі - б.з.) П`ять бронзи - Вірменія (б.з.) Чотири бронза - Тайвань (+1) По одній бронзі - Багами (+1), Ізраїль, Венесуела, Афганістан, Латвія, Іран, Марокко, Єгипет, Того (усі - б.з.)

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